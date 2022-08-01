Власти США назвали несерьезным ответ РФ по вопросу обмена заключенными
Власти США считают несерьезным ответ российского правительства на американские предложения по обмену заключенными. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает ТАСС.
По словам Жан-Пьер, российские власти сделали ответное предложение, которое США не рассматривают в качестве серьезного.
Ранее американская сторона предложила РФ обменять российского бизнесмена Виктора Бута, который был осужден в США за торговлю оружием, на американцев Пола Уилана, осужденного за шпионаж в РФ, и Бриттни Грайнер, которую обвинили в контрабанде наркотиков. Кремль не прокомментировал сообщения о возможном обмене.
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