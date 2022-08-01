Bloomberg: россиянин Клюшин может быть выдан РФ в рамках обмена заключенными

Россиянин Владислав Клюшин, обвиняемый в США в киберпреступлениях, может быть выдан РФ в рамках обмена заключенными между странами. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Власти США назвали несерьезным ответ РФ по вопросу обмена заключенными

По данным источника, власти РФ настаивают на обмене «два на два», а не «один на два», который предлагает американская сторона.

Ранее американская сторона предложила РФ обменять российского бизнесмена Виктора Бута, который был осужден в США за торговлю оружием, на американцев Пола Уилана, осужденного за шпионаж в РФ, и Бриттни Грайнер, которую обвинили в контрабанде наркотиков.

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ФОТО: НСН / Михаил Мустафаев
ТЕГИ:США
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