Ким Чен Ын распорядился мобилизовать военных для поставок лекарств в аптеки
Северокорейский лидер Ким Чен Ын распорядился мобилизовать военных страны для налаживания поставок медикаментов в аптеки на фоне распространения COVID-19, передает агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Политбюро Трудовой партии КНДР провело экстренное совещание, на котором Ким Чен Ын заявил, что медикаменты не были поставлены в аптеки, несмотря на то, что власти распорядились немедленно выпустить и поставить лекарства из государственного резерва.
Лидер Северной Кореи издал указ о стабилизации поставок медикаментов в Пхеньян с привлечением сил военно-медицинского направления Народной армии.
Напомним, в Северной Корее за 14 мая зарегистрировали более 296 тысяч новых пациентов с высокой температурой, еще 15 человек скончались.
Южная планирует предложить КНДР провести беседу, цель которой — оказать помощь Пхеньяну в борьбе с распространением COVID-19
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