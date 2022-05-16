Ким Чен Ын распорядился мобилизовать военных для поставок лекарств в аптеки

Северокорейский лидер Ким Чен Ын распорядился мобилизовать военных страны для налаживания поставок медикаментов в аптеки на фоне распространения COVID-19, передает агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Ким Чен Ын заявил о крупнейшем потрясении в истории КНДР из-за COVID-19

Политбюро Трудовой партии КНДР провело экстренное совещание, на котором Ким Чен Ын заявил, что медикаменты не были поставлены в аптеки, несмотря на то, что власти распорядились немедленно выпустить и поставить лекарства из государственного резерва.

Лидер Северной Кореи издал указ о стабилизации поставок медикаментов в Пхеньян с привлечением сил военно-медицинского направления Народной армии.

Напомним, в Северной Корее за 14 мая зарегистрировали более 296 тысяч новых пациентов с высокой температурой, еще 15 человек скончались.

Южная планирует предложить КНДР провести беседу, цель которой — оказать помощь Пхеньяну в борьбе с распространением COVID-19

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусКНДРКим Чен Ын
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