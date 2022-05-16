Ким Чен Ын распорядился мобилизовать военных для поставок лекарств в аптеки

Политбюро Трудовой партии КНДР провело экстренное совещание, на котором Ким Чен Ын заявил, что медикаменты не были поставлены в аптеки, несмотря на то, что власти распорядились немедленно выпустить и поставить лекарства из государственного резерва.

Лидер Северной Кореи издал указ о стабилизации поставок медикаментов в Пхеньян с привлечением сил военно-медицинского направления Народной армии.

Напомним, в Северной Корее за 14 мая зарегистрировали более 296 тысяч новых пациентов с высокой температурой, еще 15 человек скончались.

Южная планирует предложить КНДР провести беседу, цель которой — оказать помощь Пхеньяну в борьбе с распространением COVID-19

