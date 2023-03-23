Киево-Печерскую лавру оцепили полицейские

Киево-Печерскую лавру оцепили наряды полиции Украины. Об этом заявил наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в YouTube-канале.

Он рассказал, что часть правоохранителей стоит в оцеплении вокруг лавры, другая расположилась внутри самого монастыря.

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По словам митрополита, полицейские ведут пока спокойно.

«Ну, Бог им свидетель», — добавил наместник лавры.

Ранее, как сообщала НСН, настоятель Киево-Печерской лавры призвал прихожан встать на защиту святыни.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСвященникиПолицияКиев

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