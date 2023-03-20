Власти Украины закроют доступ к мощам Киево-Печерской лавры
В Украинской православной церкви сообщили, что власти страны закроют доступ к мощам святых, хранящихся в Киево-Печерской лавре. Об этом сообщается в Telegram-канале УПЦ.
О закрытии доступа к мощам заявил глава Синодального информационно-просветительского отдела митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря).
Украинские власти намерены приостановить доступ к святыням 21 марта. Верующие не смогут пройти в ближние и дальние пещеры, уточнил Климент.
Монастырь получил соответствующее уведомление от музея-заповедника, добавил митрополит.
Москва осуждает действия Киева по выдворению монахов канонической УПЦ из Киево-Печерской лавры, заявил ранее представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, украинские власти в очередной раз демонстрируют миру свой характер, передает НСН.
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