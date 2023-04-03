КГБ Белоруссии допустил казнь участников нападения на самолёт РФ А-50 в Мачулищах

Смертная казнь может быть назначена в качестве наказания обвиняемым по делу о нападении на самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 Вооруженных сил России на аэродроме Мачулищи в Белоруссии. Этого не исключают в Комитете госбезопасности республики, передаёт государственный телеканал ОНТ.

Всего по делу о теракте в Мачулищах проходят в качестве обвиняемых 30 человек, большинство из которых задержаны. Попытка уничтожения А-50 посредством беспилотного летательного аппарата была зафиксирована 26 февраля. На месте происшествия были обнаружены два БПЛА.