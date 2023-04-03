КГБ Белоруссии допустил казнь участников нападения на самолёт РФ А-50 в Мачулищах

Смертная казнь может быть назначена в качестве наказания обвиняемым по делу о нападении на самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 Вооруженных сил России на аэродроме Мачулищи в Белоруссии. Этого не исключают в Комитете госбезопасности республики, передаёт государственный телеканал ОНТ.

Всего по делу о теракте в Мачулищах проходят в качестве обвиняемых 30 человек, большинство из которых задержаны. Попытка уничтожения А-50 посредством беспилотного летательного аппарата была зафиксирована 26 февраля. На месте происшествия были обнаружены два БПЛА.

Генпрокурор Белоруссии отметил серьезную радикализацию действий экстремистов

В дальнейшем спецслужбы Белоруссии объявили о задержании гражданина Украины Николая Швеца 1993 года рождения по обвинению в попытке совершения данного теракта. Как отмечает НСН, на видео допроса задержанный признался, что действовал по приказу Службы безопасности Украины.

Согласно материалам расследования инцидента, Швецу помогали более 20 человек.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: самолет-разведчик
ТЕГИ:СамолетСмертная КазньБелоруссия

Горячие новости

Все новости

партнеры