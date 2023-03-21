Генпрокурор Белоруссии отметил серьезную радикализацию действий экстремистов
Необходимо совершенствовать работу силового блока Белоруссии по противодействию терроризму на фоне нарастающей радикализации экстремистов. Такое заявление сделал Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что теракты в Мачулищах и Гродно показали, что необходимо совершенствование деятельности правоохранительных органов. Швед также указал на активизацию попыток манипулирования молодежью, создания боевых групп, которые способны за деньги выполнить любой заказ.
Ранее, 21 марта, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал профессионалами силовиков, но при этом отметил их недостатки. Глава государства в ходе совещания заявил, что «у силовиков дела идут неплохо», однако отметил, что не такой глубокий профессионал, как генеральный прокурор, чтобы дать оценку по «письменным докладам», сообщает НСН.
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