В США считают закономерной обеспокоенность России расширением НАТО на восток

Так он ответил на вопрос о том, готов ли Вашингтон пойти навстречу требованию России остановить расширение Североатлантического альянса на восток.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны альянса имеют право на свое усмотрение реагировать на требования России не приближать силы блока к ее границам. Он отметил, что Россия может выдвигать свои требования за столом переговоров, однако не имеет права диктовать действия стран-членов НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

