Келлог: у Трампа и Путина сложились сильные личные отношения

Специальный посланник американского лидера Кит Келлог заявил телеканалу ABC, что у президента США Дональда Трампа и главы России Владимира Путина сложились сильные личные отношения.

По его словам, Трамп — лучший президент, так как «проявил личное участие, поставив под угрозу свое лидерство».

Так он ответил на вопрос о том, в чем заключается суть отношений двух политиков.

Также Келлог отметил, что в США считают закономерной обеспокоенность России расширением НАТО на восток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

