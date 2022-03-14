В Госдуме не исключили очное проведение акции «Бессмертный полк»

Она напомнила, что в 2020 и 2021 годах акция проходила онлайн, а формат проведения в 2022 году обсуждается.

«Сейчас ещё идут обсуждения, решения будут приняты совместно с главным организатором», - отметила она.

Занко (Амельченкова) добавила, что волонтёров для акции готовят как для онлайн-формата, так и для очного.

Ранее суд в Волгограде на 300 тысяч рублей оштрафовал студента Дениса Воронцова, который разместил фотографию нациста на сайте «Бессмертного полка», сообщает RT.

