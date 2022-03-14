В Госдуме не исключили очное проведение акции «Бессмертный полк»
Замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Занко (Амельченкова) заявила, что акция памяти «Бессмертный полк» в 2022 году может состояться в традиционном формате, сообщает РИА Новости.
Она напомнила, что в 2020 и 2021 годах акция проходила онлайн, а формат проведения в 2022 году обсуждается.
«Сейчас ещё идут обсуждения, решения будут приняты совместно с главным организатором», - отметила она.
Занко (Амельченкова) добавила, что волонтёров для акции готовят как для онлайн-формата, так и для очного.
Ранее суд в Волгограде на 300 тысяч рублей оштрафовал студента Дениса Воронцова, который разместил фотографию нациста на сайте «Бессмертного полка», сообщает RT.
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