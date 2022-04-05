Песков заявил, что Россия отпразднует День Победы как обычно

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в 2022 году в России 9 мая «будут праздновать как всегда», сообщает РИА Новости.

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По его словам, День Победы - это самый святой праздник в стране, и он останется таким «для всех и вся».

Отвечая на вопрос об участии в Параде Победы в Москве военных ДНР и ЛНР, а также участников спецоперации ВС РФ на Украине, он посоветовал дождаться информации от Минобороны РФ.

«Я пока не располагаю информацией... кто будет идти по Красной площади... этот состав определяет Минобороны, и я думаю, что оно своевременно даст всю информацию», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в разных странах «подрываются... вечные понятия и нормы, искажается история», сообщает RT.

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ФОТО: Евгений Биятов//РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковРоссияПарад ПобедыДень Победы
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