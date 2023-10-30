«Готовились два года»: Турцию, Иран и Катар обвинили в обострении конфликта в Газе

Если в конфликт вступит движение «Хезболла», то останется только ждать прямого столкновения Ирана и Израиля, отметил политолог Евгений Сатановский в эфире НСН. 

Обострение конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС было выгодно Катару, Турции и Ирану, заявил политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в интервью НСН. По его словам, эти страны вынашивали план по эскалации конфликта около двух лет.

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Накануне газета Times of Israel со ссылкой на американского чиновника сообщила, что власти Израиля начали проводить более ограниченную наземную операцию в секторе Газа по рекомендациям администрации президента США. Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее предостерегал Израиль от наземной операции в Газе. Сатановский считает, что Анкара сыграла значительную роль в разжигании конфликта на Ближнем Востоке.

«Обострение конфликта было выгодно Катару, Турции и Ирану. Они в разной мере преследовали разные цели, готовились порядка двух лет, сейчас ситуацию отрабатывают. Как минимум, Катар сорвал нормализацию отношений Израиля с арабскими государствами, в первую очередь с Саудовской Аравией. При этом Турция – это основной куратор ХАМАС... Поскольку "Партия справедливости и развития" – это такое же движение «Братьев-мусульман» (запрещенная в России террористическая организация), как ХАМАС. На сегодняшний момент она пошла ва-банк. (Президент Турции Реджеп - ред. НСН) Эрдоган под столетие турецкой республики становится де-факто повелителем правоверных, восстанавливая свой статус», - сказал Сатановский.

При этом он отметил, что если в конфликт вступит ливанское движение «Хезболла» (выступает за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана), то останется только ждать прямого столкновения Ирана и Израиля.

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«Иран отрепетировал будущую войну с Израилем, репетиция показалась очень удачной. Если в дело вступит «Хезболла», значит, это генеральная репетиция и остается только ожидать прямого столкновения. Пока Иран к этому не готов, именно поэтому его руководство отрицает свою причастность к происходящему», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее The Washington Post со ссылкой на источники сообщил, что официальные лица в Ливане не желают участия «Хезболлы» в новом витке палестино-израильского конфликта. По информации издания, большинство населения страны разделяет позицию ливанских властей. Подчеркивается, что Ливан и его население не могут допустить нового конфликта на фоне краха государства и тяжелой экономической ситуации, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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