«Готовились два года»: Турцию, Иран и Катар обвинили в обострении конфликта в Газе
Если в конфликт вступит движение «Хезболла», то останется только ждать прямого столкновения Ирана и Израиля, отметил политолог Евгений Сатановский в эфире НСН.
Обострение конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС было выгодно Катару, Турции и Ирану, заявил политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в интервью НСН. По его словам, эти страны вынашивали план по эскалации конфликта около двух лет.
Накануне газета Times of Israel со ссылкой на американского чиновника сообщила, что власти Израиля начали проводить более ограниченную наземную операцию в секторе Газа по рекомендациям администрации президента США. Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее предостерегал Израиль от наземной операции в Газе. Сатановский считает, что Анкара сыграла значительную роль в разжигании конфликта на Ближнем Востоке.
«Обострение конфликта было выгодно Катару, Турции и Ирану. Они в разной мере преследовали разные цели, готовились порядка двух лет, сейчас ситуацию отрабатывают. Как минимум, Катар сорвал нормализацию отношений Израиля с арабскими государствами, в первую очередь с Саудовской Аравией. При этом Турция – это основной куратор ХАМАС... Поскольку "Партия справедливости и развития" – это такое же движение «Братьев-мусульман» (запрещенная в России террористическая организация), как ХАМАС. На сегодняшний момент она пошла ва-банк. (Президент Турции Реджеп - ред. НСН) Эрдоган под столетие турецкой республики становится де-факто повелителем правоверных, восстанавливая свой статус», - сказал Сатановский.
При этом он отметил, что если в конфликт вступит ливанское движение «Хезболла» (выступает за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана), то останется только ждать прямого столкновения Ирана и Израиля.
«Иран отрепетировал будущую войну с Израилем, репетиция показалась очень удачной. Если в дело вступит «Хезболла», значит, это генеральная репетиция и остается только ожидать прямого столкновения. Пока Иран к этому не готов, именно поэтому его руководство отрицает свою причастность к происходящему», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее The Washington Post со ссылкой на источники сообщил, что официальные лица в Ливане не желают участия «Хезболлы» в новом витке палестино-израильского конфликта. По информации издания, большинство населения страны разделяет позицию ливанских властей. Подчеркивается, что Ливан и его население не могут допустить нового конфликта на фоне краха государства и тяжелой экономической ситуации, передает «Радиоточка НСН».
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