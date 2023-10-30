«Готовились два года»: Турцию, Иран и Катар обвинили в обострении конфликта в Газе

Накануне газета Times of Israel со ссылкой на американского чиновника сообщила, что власти Израиля начали проводить более ограниченную наземную операцию в секторе Газа по рекомендациям администрации президента США. Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее предостерегал Израиль от наземной операции в Газе. Сатановский считает, что Анкара сыграла значительную роль в разжигании конфликта на Ближнем Востоке.

«Обострение конфликта было выгодно Катару, Турции и Ирану. Они в разной мере преследовали разные цели, готовились порядка двух лет, сейчас ситуацию отрабатывают. Как минимум, Катар сорвал нормализацию отношений Израиля с арабскими государствами, в первую очередь с Саудовской Аравией. При этом Турция – это основной куратор ХАМАС... Поскольку "Партия справедливости и развития" – это такое же движение «Братьев-мусульман» (запрещенная в России террористическая организация), как ХАМАС. На сегодняшний момент она пошла ва-банк. (Президент Турции Реджеп - ред. НСН) Эрдоган под столетие турецкой республики становится де-факто повелителем правоверных, восстанавливая свой статус», - сказал Сатановский.

При этом он отметил, что если в конфликт вступит ливанское движение «Хезболла» (выступает за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана), то останется только ждать прямого столкновения Ирана и Израиля.