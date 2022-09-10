Карл III займет британский трон после Елизаветы II

Карл III провозглашен королем Великобритании. В Лондоне проходит официальная церемония его восшествия на трон, ее транслирует телеканал Sky News.

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Лорд-президент Совета по присоединению Соединенного Королевства Пенни Мордаунт зачитала восемь приказов совета – и началась официальная церемония. Ее участники покинули зал Сент-Джеймсского дворца и последовали в тронный зал.

Отмечается, что церемонию в прямом эфире транслируют впервые в истории. Также впервые ее участницами стали женщины, ранее имели право присутствовать на церемонии только мужчины, пишет Газета.ru.

В числе участников были принц Уильям, королева-консорт Камилла и другие члены британской королевской семьи. Кроме них на торжестве присутствовали бывшие премьер-министры страны, представители политической элиты, правящих кругов Великобритании.

Королева Великобритании Елизавета II умерла в возрасте 96 лет.

Ранее Король Великобритании Карл III обратился к нации с первым телевизионным обращением в качестве монарха, сообщает РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости
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