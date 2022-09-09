Король Великобритании Карл III назначил сына Уильяма принцем Уэльским

Король Великобритании Карл III обратился к нации с первым телевизионным обращением в качестве монарха, сообщает РИА Новости.

В нём он объявил своего старшего сына Уильяма принцем Уэльским, а также выразил свою любовь младшему сыну принцу Гарри и его супруге Меган Маркл, которые, по его словам, продолжают устраивать свои жизни за рубежом.

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После смерти королевы принц Уильям также получил титул герцога Корнуолльского, а его супруга, Кейт Миддлтон получила титул герцогиня Корнуолльская. Они также сохранили за собой прежние титулы герцог и герцогиня Кембриджские, полученные от Елизаветы II после их свадьбы.

Титул принца Уэльского всегда присваивается наследникам британского престола и при жизни Елизаветы II принадлежал отцу Уильяма, принцу Чарльзу.

Ранее стало известно, что Карла III официально провозгласят королем Великобритании 10 сентября, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МонархияТелевидениеПринц ГарриВеликобритания
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