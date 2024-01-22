Капитан ВМС США: Украина должна без стеснений учинить геноцид россиян

Украина не должна стесняться геноцида населения в борьбе против «агрессии» России, сообщил в эфире YouTube-канала «Вышка» экс-начальник штаба военной миссии Североатлантического альянса в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах.

Путин заявил, что этнический еврей Зеленский прикрывает героизацию нацизма

По его словам, «агрессию может загасить только еще большая агрессия».

Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян назвала главное отличие России от Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:ГеноцидУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры