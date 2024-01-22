Капитан ВМС США: Украина должна без стеснений учинить геноцид россиян
22 января 202406:02
Украина не должна стесняться геноцида населения в борьбе против «агрессии» России, сообщил в эфире YouTube-канала «Вышка» экс-начальник штаба военной миссии Североатлантического альянса в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах.
По его словам, «агрессию может загасить только еще большая агрессия».
Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян назвала главное отличие России от Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru