Путин заявил, что этнический еврей Зеленский прикрывает героизацию нацизма
Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский, являющийся этническим евреем, прикрывает героизацию нацизма на Украине.
По его словам, поставив во главе современной Украины человека с еврейскими корнями, «западные кураторы прикрывают античеловеческую сущность», которая была положена в основу современного украинского государства.
«Из-за этого вся ситуация становится в высшей степени отвратительной... Этнический еврей прикрывает героизацию нацизма... тех, кто возглавлял холокост на Украине, а это уничтожение 1,5 млн человек», — сказал глава государства.
Ранее Путин заявил, что его еврейские друзья считают Зеленского «позором еврейского народа», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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