Канье Уэсту с супругой пожизненно запретили кататься на гондолах в Венеции
В Венеции компания по аренде лодок пожизненно запретила американскому рэперу Канье Уэсту и его супруге Бьянке Цензори кататься на гондолах, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Daily Mail.
Venezia Turismo приняла такое решение после того, как пару заметили за непристойным поведением во время прогулки по каналам. Отмечается, что Уэсту и его жене больше не будут рады на борту судов компании.
До этого появились фотографии, на которых рэпер сидел на борту со спущенными штанами. Цензори положила свою голову к исполнителю на колени.
Ранее Канье Уэст испортил ужин в резиденции в Мар-а-Лаго экс-главы США Дональда Трампа, пригласив с собой незваных гостей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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