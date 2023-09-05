Канье Уэсту с супругой пожизненно запретили кататься на гондолах в Венеции

Venezia Turismo приняла такое решение после того, как пару заметили за непристойным поведением во время прогулки по каналам. Отмечается, что Уэсту и его жене больше не будут рады на борту судов компании.

До этого появились фотографии, на которых рэпер сидел на борту со спущенными штанами. Цензори положила свою голову к исполнителю на колени.

Ранее Канье Уэст испортил ужин в резиденции в Мар-а-Лаго экс-главы США Дональда Трампа, пригласив с собой незваных гостей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

