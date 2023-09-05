Канье Уэсту с супругой пожизненно запретили кататься на гондолах в Венеции

В Венеции компания по аренде лодок пожизненно запретила американскому рэперу Канье Уэсту и его супруге Бьянке Цензори кататься на гондолах, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Daily Mail.

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Venezia Turismo приняла такое решение после того, как пару заметили за непристойным поведением во время прогулки по каналам. Отмечается, что Уэсту и его жене больше не будут рады на борту судов компании.

До этого появились фотографии, на которых рэпер сидел на борту со спущенными штанами. Цензори положила свою голову к исполнителю на колени.

Ранее Канье Уэст испортил ужин в резиденции в Мар-а-Лаго экс-главы США Дональда Трампа, пригласив с собой незваных гостей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Instagram/ kanyethegoatwest
ТЕГИ:МузыкантыВенеция

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