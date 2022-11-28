Трамп раскритиковал Канье Уэста из-за ужина с незваными гостями

Американский рэпер Канье Уэст испортил ужин в резиденции в Мар-а-Лаго экс-главы США Дональда Трампа, пригласив с собой незваных гостей, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на TMZ.

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Бывший президент в своей соцсети Truth опубликовал запись, в которой возмущается тем, что Уэст привел с собой еще трех человек. Как заявил политик, он знал лишь одного из них, при этом ожидал разговора с музыкантом наедине. Среди незваных гостей был ультраправый политик Ник Фуэнтос, который присутствовал на митинге сторонников Трампа, проходивший перед беспорядками в Капитолии.

Ранее Уэст заявил, что виделся с Трампом в его резиденции и обговорил с ним намерение выдвинуть свою кандидатуру на должность американского президента США. Рэпер заявил, что предложил бывшему американскому лидеру Дональду Трампу присоединиться к его избирательной кампании в качестве «вице-президента», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Канье Уэст / соцсети
ТЕГИ:Выборы в СШАДональд Трамп
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