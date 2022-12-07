Канье Уэст призвал евреев простить Адольфа Гитлера

Американский рэпер Канье Уэст в интервью ультраправому активисту Гэвину Макиннесу заявил, что нельзя навязывать свою боль всем остальным, сообщает РИА Новости.

Канье Уэст заявил, что не прочел ни одной книги

По его словам, евреи обиделись на Адольфа Гитлера и «испортили ему репутацию» за то, что он «изгнал их из страны». Музыкант считает, что еврейскому народ следует простить диктатора.

«Нельзя навязывать свою боль всем остальным. Еврейский народ, прости Гитлера сегодня!» – заключил артист.

Ранее Уэст выразил сочувствие положению белых гетеросексуальных мужчин в США во времена осуждения расизма и гомофобии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: Instagram/ kanyethegoatwest
ТЕГИ:Музыканты о политикеАдольф ГитлерЕвреиРэпер
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры