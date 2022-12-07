Канье Уэст призвал евреев простить Адольфа Гитлера
Американский рэпер Канье Уэст в интервью ультраправому активисту Гэвину Макиннесу заявил, что нельзя навязывать свою боль всем остальным, сообщает РИА Новости.
По его словам, евреи обиделись на Адольфа Гитлера и «испортили ему репутацию» за то, что он «изгнал их из страны». Музыкант считает, что еврейскому народ следует простить диктатора.
«Нельзя навязывать свою боль всем остальным. Еврейский народ, прости Гитлера сегодня!» – заключил артист.
Ранее Уэст выразил сочувствие положению белых гетеросексуальных мужчин в США во времена осуждения расизма и гомофобии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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