В Кремле заявили, что Москва приветствует желание Трампа вести диалог с Путиным
Москва приветствует желание избранного президента США Дональда Трампа вести диалог с президентом России Владимиром Путиным, но конкретных планов по встрече пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что предварительные условия для диалога не требуются, нужно обоюдное желание лидеров.
Также Песков заявил, что действия по организации контактов Путина и Трампа начнутся, когда Трамп официально вступит в должность президента США.
Ранее Трамп в эфире Fox News заявил, что ведется подготовка встречи с российским лидером, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Адвокат допустил, что жители Лос-Анджелеса получат по $40 тысяч за сгоревшие дома
- Минобороны: За неделю в плен сдался 91 солдат ВСУ
- В Курской области проверят безопасность школ после ЧП с подростком
- Трамп показал видео с жителями Гренландии, которые просят США купить их остров
- Стало известно, в каких странах россияне встретили Новый год
- Российский космонавт сфотографировал с борта МКС пожары в Лос-Анджелесе
- Юра Борисов и Юлия Снигирь возглавили рейтинг российских знаменитостей 2024 года
- Фицо пригрозил заблокировать финансовую помощь Украине из-за транзита газа
- Премьер Украины Шмыгаль: Киев получил €3 миллиарда от российских активов
- СМИ: Михаил Боярский госпитализирован в Петербурге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru