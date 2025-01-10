В Кремле заявили, что Москва приветствует желание Трампа вести диалог с Путиным

Он отметил, что предварительные условия для диалога не требуются, нужно обоюдное желание лидеров.

Также Песков заявил, что действия по организации контактов Путина и Трампа начнутся, когда Трамп официально вступит в должность президента США.

Ранее Трамп в эфире Fox News заявил, что ведется подготовка встречи с российским лидером, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

