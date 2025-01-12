Майк Уолц: Трамп и Путин созвонятся в «ближайшие дни или недели»
Подготовка избранного президента США Дональда Трампа ко встрече с российским лидером Владимиром Путиным уже идет. Об этом в эфире телеканала ABC заявил представитель Белого дома Майк Уолц.
По словам Уолца, телефонный разговор Трампа и президента России Владимира Путина может пройти «в ближайшие дни или недели». Он станет, по словам чиновника, «первым шагом» ко встрече лидеров двух стран.
Трамп после победы на выборах президента США в ноябре 2024 года заявил, что хочет встретиться с российским главой Владимиром Путиным. 10 января в Кремле констатировали, что пока никакой конкретики по поводу встречи нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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