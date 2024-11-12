Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц пригрозил выставить Москве ультиматум об Украине

Кандидат в канцлеры ФРГ от Христианско-демократического союза Фридрих Мерц заявил изданию Stern, что будет готов выставить Москве 24-часовой ультиматум.

Захарова ответила Мерцу на заявление об ультиматуме Москве

По его словам, речь идет о требовании прекратить боевые действия. На это РФ будут даны сутки. Если этого не произойдет, Мерц поставит Киеву крылатые ракеты Taurus и снимет запрет на нанесение ударов вглубь российской территории дальнобойным оружием.

Ранее стало известно, что Французский лидер Эммануэль Макрон и глава правительства Великобритании Кир Стармер хотят убедить президента США Джо Байдена снять запрет на удары британскими ракетами Storm Shadow вглубь российской территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / dpa / picture-alliance
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