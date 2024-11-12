Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц пригрозил выставить Москве ультиматум об Украине

По его словам, речь идет о требовании прекратить боевые действия. На это РФ будут даны сутки. Если этого не произойдет, Мерц поставит Киеву крылатые ракеты Taurus и снимет запрет на нанесение ударов вглубь российской территории дальнобойным оружием.

Ранее стало известно, что Французский лидер Эммануэль Макрон и глава правительства Великобритании Кир Стармер хотят убедить президента США Джо Байдена снять запрет на удары британскими ракетами Storm Shadow вглубь российской территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

