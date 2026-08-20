ВС РФ начали бить по фурам и инфраструктуре на границе Украины и Молдавии

Атака зафиксирована в ночь на 20 августа. Среди целей российских военных была стоянка грузовиков, которые используют для перевозки вооружения и пшеницы, а также инфраструктура погранперехода. Применялись ударные БПЛА «Герань».

Ранее Украина начала атаковать фуры с продуктами из Ирана, когда те проходят российско-белорусские пункты пропуска. Больше всего достается терминалу «Красный Камень» в Брянской области. За последнюю неделю подтверждены минимум три удара на территории пункта. Сгорели фуры, которые везли иранские финики и арбузы в Беларусь.

В последнее время, беспилотники выпускают из-под села Халявина в Черниговской области.

Ранее стало известно, что на Украине наблюдаются проблемы с продуктами после ударов по распределительным центрам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

