Если женщину в отношениях что-то настораживает, но открыто поговорить с партнером она не может, то это может привести к просмотру его телефона или других гаджетов. Об этом НСН рассказала психолог семейный психолог Наталья Панфилова.

По данным исследования группы «Родина» (есть в распоряжении НСН), видеодомофоны, умные колонки, кормушки для домашних питомцев и даже весы, сохраняют информацию, которая может стать причиной семейных драм, а девушки в два раза чаще мужчин проверяют цифровые следы своих партнёров — от истории браузера до активности в соцсетях. Панфилова раскрыла, зачем женщины это делают.

«Сейчас у девушек такая повышенная тревожность. Мужские фигуры так или иначе отвечают за безопасность. В психологии даже есть такое понятие, как перенос. Так что иногда общее чувство небезопасности переносится в сторону слежки, просматривания каких‑то данных — на предмет того, а вдруг партнёр потратил лишнего или ищет что‑то непонятное в интернете. Так или иначе, девушки в этом смысле более внимательные. А мужчина, если он подозрительный, как правило, выводит это в текст: начинает спрашивать, ведёт себя как Отелло. Девушки же, прежде чем завести какой‑то разговор, наблюдают, собирают информацию», — рассказала она.