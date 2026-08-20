Тревога или контроль? Почему партнеры проверяют телефоны друг друга
Наталья Панфилова заявила НСН, что женщины более склонны к тому, чтобы мониторить цифровой след избранника, так как любят сначала собрать факты, а потом уже обсуждать проблему.
Если женщину в отношениях что-то настораживает, но открыто поговорить с партнером она не может, то это может привести к просмотру его телефона или других гаджетов. Об этом НСН рассказала психолог семейный психолог Наталья Панфилова.
По данным исследования группы «Родина» (есть в распоряжении НСН), видеодомофоны, умные колонки, кормушки для домашних питомцев и даже весы, сохраняют информацию, которая может стать причиной семейных драм, а девушки в два раза чаще мужчин проверяют цифровые следы своих партнёров — от истории браузера до активности в соцсетях. Панфилова раскрыла, зачем женщины это делают.
«Сейчас у девушек такая повышенная тревожность. Мужские фигуры так или иначе отвечают за безопасность. В психологии даже есть такое понятие, как перенос. Так что иногда общее чувство небезопасности переносится в сторону слежки, просматривания каких‑то данных — на предмет того, а вдруг партнёр потратил лишнего или ищет что‑то непонятное в интернете. Так или иначе, девушки в этом смысле более внимательные. А мужчина, если он подозрительный, как правило, выводит это в текст: начинает спрашивать, ведёт себя как Отелло. Девушки же, прежде чем завести какой‑то разговор, наблюдают, собирают информацию», — рассказала она.
Также психолог объяснила, насколько в целом нормально проверять телефон партнера, следить, где он ставит лайки и какие сайты посещает.
«Если это продолжается долго, то в этом ничего здорового нет. Если это происходит, например, в начале отношений или в какой-то определенный момент, когда доверие вдруг начинает трещать по швам, то это другое. Но здесь речь не идет о том, что именно это является единственным признаком, что отношения рушатся. Начать надо с того, что понять, а что в поведении партнера вызывает напряжение. Если люди не могут про это поговорить, то это и рождает желание залезть в телефон», — добавила она.
Ранее главный психолог сервиса знакомств Twinby Лариса Каравайцева заявила, что проблемы и эмоциональная глухота в парах часто возникают из-за бессознательной привычки людей проявлять чувства именно так, как они сами хотели бы их получать, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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