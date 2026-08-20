Россиянам с высокой нагрузкой следует смотреть легкие жанры, а тем, кто устал от рутины — что-то динамичное и захватывающее, рассказала НСН психолог Екатерина Каталина.

Интерес аудитории к сериалам о полицейских в первом полугодии 2026 года вырос на 210% относительно аналогичного периода 2025 года, следует из статистики онлайн-кинотеатра «КИОН», которая есть в распоряжении НСН. Каталина оценила такой всплеск.