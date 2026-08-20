Психологи назвали лучшие жанры сериалов для отдыха
Все зависит от типа усталости, поэтому для разного настроения людям требуются разные картины, заявила НСН Екатерина Каталина.
Россиянам с высокой нагрузкой следует смотреть легкие жанры, а тем, кто устал от рутины — что-то динамичное и захватывающее, рассказала НСН психолог Екатерина Каталина.
Интерес аудитории к сериалам о полицейских в первом полугодии 2026 года вырос на 210% относительно аналогичного периода 2025 года, следует из статистики онлайн-кинотеатра «КИОН», которая есть в распоряжении НСН. Каталина оценила такой всплеск.
«В этой популярности виноват общий тревожный тон, и когда ты смотришь такие сериалы, то тебя это успокаивает. Появляется ощущение, что все будет хорошо, наступит справедливость, и все в конце концов закончится хорошо. Но выбирать сериал следует по типу усталости: если надоела рутина, то нужен экшен, дополнительные эмоции, а если много сложных моментов, все интенсивно в жизни, то стоит выбрать что-то спокойное», — подчеркнула она.
В свою очередь кандидат психологических наук, практикующий психолог Михаил Хорс посоветовал в беседе с НСН найти себе другие занятия.
«Сериалы — это попытка пожить чужой жизнью, уйти от тревожащей реальности. Детективы интересны тем, кто хочет отключиться от повседневности, но чтобы мозг продолжал работать. Это попытка разобраться в загадках вместе с героями. Хотя лучше всего для отдыха подойдет активное времяпровождение, а не сериалы. Они формируют зависимость. Это как наркотик — в моменте дает облегчение, а проблемы никуда не исчезают. Наступает облегчение, но трудности только нарастают. Это все равно, что забываться в алкоголе», — отметил он.
Ранее кинокритик Сергей Сычев объяснил НСН рекордный интерес россиян к сериалам о полицейских.
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