Рэпера Lil Pump внесли в список «Миротворца»
Американский рэпер Lil Pump, он же Газзи Фабио Гарсия, прибыл в российскую столицу 20 августа. Исполнитель планирует выступить в субботу 22 августа на сцене столичного VK Stadium.
Этот шаг попал в поле зрения украинского интернет-портала «Миротворец». Сайт прославился тем, что публикует персональные данные людей, которых считает нелояльными к Украине. В его досье попадали военкоры, ополченцы из республик Донбасса, а также деятели культуры из России и других стран. Ресурс не раз размещал личные сведения о несовершеннолетних.
Авторы сайта обвинили артиста в публичной поддержке российской агрессии и участии в пропагандистских мероприятиях, которые, по их утверждению, направлены на снижение санкционного давления на Москву, сообщает RT.
Lil Pump уже выступал в России в июле 2025 года. В прошлый раз у украинских активистов не возникло вопросов к артисту.
Ранее глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников назвал НСН сумму, которую заплатили рэперу Канье Уэсту за концерты в России.
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