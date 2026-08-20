Рэпера Lil Pump внесли в список «Миротворца»

Этот шаг попал в поле зрения украинского интернет-портала «Миротворец». Сайт прославился тем, что публикует персональные данные людей, которых считает нелояльными к Украине. В его досье попадали военкоры, ополченцы из республик Донбасса, а также деятели культуры из России и других стран. Ресурс не раз размещал личные сведения о несовершеннолетних.

Авторы сайта обвинили артиста в публичной поддержке российской агрессии и участии в пропагандистских мероприятиях, которые, по их утверждению, направлены на снижение санкционного давления на Москву, сообщает RT.

Lil Pump уже выступал в России в июле 2025 года. В прошлый раз у украинских активистов не возникло вопросов к артисту.

Ранее глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников назвал НСН сумму, которую заплатили рэперу Канье Уэсту за концерты в России.

