Каналы Венеции почти пересохли

Каналы в Венеции остались с минимум воды в связи с сильными отливами и засухой. Почти 150 водных «улиц» обмелели не менее, че на полметра, сообщает Bloomberg.

Из-за проблем с поступлением воды городские власти вынужденно приняли решение об отмене прогулок на гондолах и лодках. Проблемы в работе возникли и у водных такси.

Значительных осадков не наблюдалось на севере Апеннинского полуострова на протяжении последних нескольких месяцев.