Каналы Венеции почти пересохли
Каналы в Венеции остались с минимум воды в связи с сильными отливами и засухой. Почти 150 водных «улиц» обмелели не менее, че на полметра, сообщает Bloomberg.
Из-за проблем с поступлением воды городские власти вынужденно приняли решение об отмене прогулок на гондолах и лодках. Проблемы в работе возникли и у водных такси.
Значительных осадков не наблюдалось на севере Апеннинского полуострова на протяжении последних нескольких месяцев.
Метеорологи предупреждают, что это может стать предвосхищением засухи в данном районе Италии в этом году. Так, крупнейшая в регионе река По наполнена водой на 61% меньше стандартного значения.
При этом, как отмечает НСН, международная организации Climate Central ранее включила Венецию в список из шести городов, которые могут быть полностью затоплены до 2030 года из-за изменений климата.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+12 076 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+8 398 / сут.
- Российская волейболистка умерла в возрасте 18 лет после ДТП
- Советник Байдена рассказал о его ответе на речь Путина
- ФСБ не предоставляла гарантий безопасности Байдену во время его визита в Киев
- Новак: ответ Москвы на эмбарго ЕС прорабатывается
- Власти Румынии приостановили работу Русского дома в Бухаресте
- МЧС сообщило о гибели моряка с затонувшего в Черном море сухогруза. Видео
- «Разрушает систему безопасности». Боррель оценил решение России по ДСНВ
- Пасечник: Расширение маткапитала затронет миллион человек в ЛНР
- Госсекретарь США заявил о готовности обсуждать с РФ ДСНВ, несмотря на приостановку
- Член политбюро КПК Ван И прибыл в Москву с планом по урегулированию украинского кризиса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru