Каналы Венеции почти пересохли

Каналы в Венеции остались с минимум воды в связи с сильными отливами и засухой. Почти 150 водных «улиц» обмелели не менее, че на полметра, сообщает Bloomberg.

Из-за проблем с поступлением воды городские власти вынужденно приняли решение об отмене прогулок на гондолах и лодках. Проблемы в работе возникли и у водных такси.

Значительных осадков не наблюдалось на севере Апеннинского полуострова на протяжении последних нескольких месяцев.

За кражу гондолы в Венеции двум туристам грозит штраф до 15 тыс. евро

Метеорологи предупреждают, что это может стать предвосхищением засухи в данном районе Италии в этом году. Так, крупнейшая в регионе река По наполнена водой на 61% меньше стандартного значения.

При этом, как отмечает НСН, международная организации Climate Central ранее включила Венецию в список из шести городов, которые могут быть полностью затоплены до 2030 года из-за изменений климата.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ПогодаИталияВенеция
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