Шесть городов могут уйти под воду до 2030 года из-за изменения климата
Шесть городов могу оказаться под водой до 2030 года из-за климатических изменений, сообщает Indiatimes, со ссылкой на данные карты организации Climate Central.
Речь идет о таких городах, как Амстердам (Голландия), Басра (Ирак), Новый Орлеан (США), Венеция (Италия), Хошимин (Вьетнам) и Калькутта (Индия), отмечает издание.
Тем временем, уровень арктического льда за последние два года снизился до рекордных значений. На потепление Северного Ледовитого океана приходится около четырех процентов всего глобального потепления океана. Следствием этого уже являются экстремальные наводнения и изменения в видовом составе морской флоры и фауны.
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