За кражу гондолы в Венеции двум туристам грозит штраф до 15 тыс. евро
Двум туристам грозит штраф до 15 тысяч евро за кражу гондолы в Венеции. Об этом сообщает CNN.
В краже обвиняется пара из Франции. По словам владельца гондолы, содержимое лодки - чехол, подушки, украшения и другие предметы стоимостью несколько сотен долларов - было выброшено в канал.
Пострадавший намерен добиваться возмещения ущерба за предметы, предположительно выброшенные из гондолы, а также царапины и повреждения судна. Он намерен подать иск на общую сумму около 10 000 - 15 000 евро. Сумма ущерба, как он заявляет, будет складываться из потери заработка за дни ремонта, а также за «моральный ущерб».
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