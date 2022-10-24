За кражу гондолы в Венеции двум туристам грозит штраф до 15 тыс. евро

Двум туристам грозит штраф до 15 тысяч евро за кражу гондолы в Венеции. Об этом сообщает CNN.



В краже обвиняется пара из Франции. По словам владельца гондолы, содержимое лодки - чехол, подушки, украшения и другие предметы стоимостью несколько сотен долларов - было выброшено в канал.

Пострадавший намерен добиваться возмещения ущерба за предметы, предположительно выброшенные из гондолы, а также царапины и повреждения судна. Он намерен подать иск на общую сумму около 10 000 - 15 000 евро. Сумма ущерба, как он заявляет, будет складываться из потери заработка за дни ремонта, а также за «моральный ущерб».

