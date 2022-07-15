Канада ввела новые санкции против РФ
Власти Канады ввели ограничения в отношении нефтегазового, химического и промышленного секторов российской экономики, сообщает RT со ссылкой на заявление правительства страны.
«14 июля 2022 года Канада внесла дополнительные поправки в положения об особых экономических мерах, запрещающие предоставление двух производственных услуг российской нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности», — следует из документа.
Под ограничения попали чёрная металлургия, производство готовых металлоизделий, компьютеров, электроники.
Напомним, запрет на импорт российского золота планируют включить в седьмой пакет санкций, который Евросоюз введёт в отношении России. Также будет расширен список товаров двойного назначения, запрещённых для экспорта в Россию.
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