Канада ввела новые санкции против РФ

«14 июля 2022 года Канада внесла дополнительные поправки в положения об особых экономических мерах, запрещающие предоставление двух производственных услуг российской нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности», — следует из документа.

Под ограничения попали чёрная металлургия, производство готовых металлоизделий, компьютеров, электроники.

Напомним, запрет на импорт российского золота планируют включить в седьмой пакет санкций, который Евросоюз введёт в отношении России. Также будет расширен список товаров двойного назначения, запрещённых для экспорта в Россию.

