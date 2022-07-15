Канада ввела новые санкции против РФ

Власти Канады ввели ограничения в отношении нефтегазового, химического и промышленного секторов российской экономики, сообщает RT со ссылкой на заявление правительства страны.

МИД РФ: ответ на западные санкции может быть весьма болезненным

«14 июля 2022 года Канада внесла дополнительные поправки в положения об особых экономических мерах, запрещающие предоставление двух производственных услуг российской нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности», — следует из документа.

Под ограничения попали чёрная металлургия, производство готовых металлоизделий, компьютеров, электроники.

Напомним, запрет на импорт российского золота планируют включить в седьмой пакет санкций, который Евросоюз введёт в отношении России. Также будет расширен список товаров двойного назначения, запрещённых для экспорта в Россию.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Санкции Против РоссииКанада
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры