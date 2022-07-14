СМИ: ЕС одобрит седьмой пакет антироссийских санкций в течение недели
Запрет на импорт российского золота планируют включить в седьмой пакет санкций, который Евросоюз введёт в отношении России, сообщает интернет-портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов.
Собеседники издания утверждают, что также будет расширен список товаров двойного назначения, запрещённых для экспорта в Россию, а в «чёрный» список будут внесены лица и компании, якобы связанные с российскими властями.
«ЕС готовится представить и одобрить новый пакет санкций против России в течение недели», - добавили источники портала.
По данным собеседников агентства Bloomberg, в рамках седьмого пакета санкций ЕС намерен ввести ограничения против ещё 50 физических и юридических лиц из России.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские компании должны быть готовы к нефтяному эмбарго со стороны Евросоюза, сообщает RT.
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