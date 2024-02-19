СМИ: США хотят передать Украине ракеты ATACMS большей дальности
Администрация президента США Джо Байдена намерена передать Украине баллистические ракеты ATACMS ещё большей дальности, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на собственные источники.
Собеседники канала указали, что более далнобойная версия этой ракеты позволит украинской армии «бить дальше внутри контролируемого Россией Крымского полуострова».
Также источники NBC News отметили, что передача Киеву ракет ATACMS большей дальности произойдёт только в случае одобрения конгрессом финансирования помощи Украине.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Западу следует передать Украине ракеты большой дальности, сообщает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США обсуждают санкции против китайских компаний якобы из-за сотрудничества с РФ
- СМИ: Выручка спортзалов в России выросла на 20%
- Россия вернула на Украину самую большую группу детей
- Даниил Медведев вылетел из ТОП-3 рейтинга ATP
- Российский посол уличил США в плохом знании истории
- СМИ: Директора «Ленфильма» разыскивают по делу о вымогательстве у топ-менеджера Ростеха
- Иран отверг заявления G7 о причастности к передаче России беспилотников
- ЕК пообещала легализовать использование доходов от российских активов в ближайшее время
- Армия Израиля заявила о серии авиаударов по объектам «Хезболла» на юге Ливана
- На севере Москвы загорелся чердак бывшего общежития
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru