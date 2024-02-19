СМИ: США хотят передать Украине ракеты ATACMS большей дальности

Администрация президента США Джо Байдена намерена передать Украине баллистические ракеты ATACMS ещё большей дальности, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на собственные источники.

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Собеседники канала указали, что более далнобойная версия этой ракеты позволит украинской армии «бить дальше внутри контролируемого Россией Крымского полуострова».

Также источники NBC News отметили, что передача Киеву ракет ATACMS большей дальности произойдёт только в случае одобрения конгрессом финансирования помощи Украине.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Западу следует передать Украине ракеты большой дальности, сообщает РЕН ТВ.

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