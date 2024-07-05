Кадыров продемонстрировал трофей из зоны СВО

Чеченский лидер Рамзан Кадыров продемонстрировал в своем Telegram-канал фото флага одного из батальонов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, привезенного из зоны спецоперации России на Украине.

Кадыров отреагировал на уголовное дело Вайханова со стороны СБУ

На фотографии глава Чечни держит флаг в руках. Рядом с ним запечатлен командир батальона «Юг-Ахмат» Муса Иблаев, доставивший флаг в Чеченскую Республику.

Кадыров отметил, что трофей удалось захватить во время штурма в Запорожской области украинских позиций. Чеченский лидер предположил, что дела у украинцев «реально плохи», если подразделение лишилось своего флага.

Ранее Кадыров опубликовал видео с попыткой диверсантов Украины проникнуть на территорию Белгородской области, которую на Харьковском направлении успешно отразили российские военные.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:ФлагУкраинаЧечняСпецоперацияВСУРамзан Кадыров

Горячие новости

Все новости

партнеры