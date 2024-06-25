Кадыров отреагировал на уголовное дело Вайханова со стороны СБУ
25 июня 202405:18
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал в Telegram на уголовное производство со стороны СБУ в отношении руководителя Российского университета спецназа в Чечне.
«СБУ, срочно приезжайте! Я задержал этого негодника, он у меня! Срочно выдвигайтесь!» — написал политик.
Служба безопасности Украины объявила об инициировании уголовного дела против Байбетара Вайханова по обвинению в причастности к войне против Украины.
Ранее Кадыров загадал загадку на миллион рублей своим подписчикам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru