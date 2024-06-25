Кадыров отреагировал на уголовное дело Вайханова со стороны СБУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал в Telegram на уголовное производство со стороны СБУ в отношении руководителя Российского университета спецназа в Чечне.

Кадыров: В этот месяц надо взять Одессу, Харьков и вынудить Зеленского сдаться

«СБУ, срочно приезжайте! Я задержал этого негодника, он у меня! Срочно выдвигайтесь!» — написал политик.

Служба безопасности Украины объявила об инициировании уголовного дела против Байбетара Вайханова по обвинению в причастности к войне против Украины.

Ранее Кадыров загадал загадку на миллион рублей своим подписчикам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:УкраинаЧечняРамзан Кадыров

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