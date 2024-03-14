Кадыров обнародовал кадры разгрома диверсантов Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с попыткой диверсантов Украины проникнуть на территорию Белгородской области, которую на Харьковском направлении успешно отразили военные России, сообщает телеканал «360».





По словам Кадырова, подразделения Вооруженных сил Украины попытались пересечь государственную границу с помощью тяжелой боевой техники, «однако недооценка своего противника не в первый раз приводит их к трагическому исходу».

Он отметил, что планы противника разбили бойцы батальона «Запад-Ахмат» МО РФ под руководством Исмаила Агуева совместно с другими подразделениями ВС РФ. Были задействованы беспилотники, артиллерия и воздушная разведка.

В ночь на 12 марта более 300 военных при поддержке бронетехники попытались перейти границу Украины и Белгородской области. По данным Росгвардии, в результате были уничтожены 30 боевиков и два минометных расчета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

