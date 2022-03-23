Кадыров призвал Зеленского повернуться лицом к России

Российский политик посоветовал ему включить трезвую голову и развернуться лицом к России, чтобы войти в историю миротворцем, который спас народ. Как отметил в своем Telegram-канале Кадыров, советников, которые порекомендовали украинскому лидеру бежать из Украины, «врагу не пожелаешь».

Глава Чечни посоветовал прислушаться к тому, что советуют руководства соседних стран, а именно «совместно с Россией очистить Украину от различного сброда в виде бандеровцев, неонацистов, азовцев, так называемых ичкерийцев, ваххабитов и террористов, перекочевавших с Ближнего Востока».

Кадыров также сообщил, что готов обратиться к президенту России Владимиру Путину с предложением предоставить Зеленскому убежище в Чечне.

Ранее Кадыров сообщил, что проводил на Украину бойцов полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова,

