Кадыров призвал не разглашать количество погибших в зоне СВО российских военных

По мнению чеченского лидера, такие данные становятся средством манипуляций для руководителей некоторых регионов. Кадыров задался вопросом, для чего нужно разглашать эту информацию.

Вместе с тем Кадыров отметил, что большинство россиян добровольно отправляются на защиту Отечества, а командование Вооруженных сил России предпринимает все усилия, чтобы уберечь военнослужащих.

Ранее Кадыров заявил, что российские войска готовы дойти до Киева и взять его под контроль, если будет отдан соответствующий приказ. Об этом сообщило агентство НСН.

