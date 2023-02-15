Кадыров призвал не разглашать количество погибших в зоне СВО российских военных
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не афишировать количество военнослужащих, погибших в зоне спецоперации на Украине. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
По мнению чеченского лидера, такие данные становятся средством манипуляций для руководителей некоторых регионов. Кадыров задался вопросом, для чего нужно разглашать эту информацию.
Вместе с тем Кадыров отметил, что большинство россиян добровольно отправляются на защиту Отечества, а командование Вооруженных сил России предпринимает все усилия, чтобы уберечь военнослужащих.
Ранее Кадыров заявил, что российские войска готовы дойти до Киева и взять его под контроль, если будет отдан соответствующий приказ. Об этом сообщило агентство НСН.
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