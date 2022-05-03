Макрон призвал Путина продолжить обеспечение эвакуации с «Азовстали»

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал российского президента Владимира Путина обеспечить продолжение эвакуации людей с завода «Азовсталь». Об этом сообщает ТАСС.

Французский лидер также отметил важность соблюдения международного права в предоставлении эвакуированным людям выбирать место дальнейшего проживания. Кроме того, Макрон выразил готовность к содействию для согласования условий соглашения о мире.

Ранее 1 мая президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе началась эвакуация мирных граждан.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинМакрон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры