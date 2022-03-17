Кадыров: Освобождены военные из «бандитского кольца» в районе Мариуполя

Российские военные подразделения в районе Мариуполя освободили спецназовцев из «бандитского кольца», в котором они находились на протяжении нескольких дней, сообщает RT со ссылкой на главу Чечни Рамзана Кадырова.

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«Российские бойцы в районе Мариуполя под прямым руководством нашего Верховного Главнокомандующего В.В. Путина провели успешную спецоперацию по прорыву бандитского кольца, которое сомкнулось вокруг группы российских спецназовцев», — сообщил он.

Как отметил Кадыров, противник дважды предлагал военным сдаться, однако бойцы остались верны долгу и присяге. Глава Чечни так же сообщил, что каждого спецназовца представят к государственной награде

Ранее Кадыров рассказал, о чем говорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства попросил «беречь ребят»

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ТЕГИ:Военная ОперацияУкраинаРамзан Кадыров
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