Кадыров: Освобождены военные из «бандитского кольца» в районе Мариуполя
Российские военные подразделения в районе Мариуполя освободили спецназовцев из «бандитского кольца», в котором они находились на протяжении нескольких дней, сообщает RT со ссылкой на главу Чечни Рамзана Кадырова.
«Российские бойцы в районе Мариуполя под прямым руководством нашего Верховного Главнокомандующего В.В. Путина провели успешную спецоперацию по прорыву бандитского кольца, которое сомкнулось вокруг группы российских спецназовцев», — сообщил он.
Как отметил Кадыров, противник дважды предлагал военным сдаться, однако бойцы остались верны долгу и присяге. Глава Чечни так же сообщил, что каждого спецназовца представят к государственной награде
Ранее Кадыров рассказал, о чем говорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства попросил «беречь ребят»
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