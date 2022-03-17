Кадыров рассказал, о чем говорил с Путиным
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, о чем говорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным.
По его словам, глава государства попросил «беречь ребят», принимающих участие в военной спецоперации на Украине, написал глава региона в своем Telegram-канале.
«Я от имени всех бойцов выражаю Владимиру Владимировичу искренние слова благодарности за столь высокую оценку. Мы счастливы служить народу и Отечеству», - чеченский лидер.
Ранее Кадыров сообщил, что вступление украинских граждан по призыву в ряды националистов не изменит исход специальной операции, которую проводит Россия.
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