Кадыров рассказал, о чем говорил с Путиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, о чем говорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

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По его словам, глава государства попросил «беречь ребят», принимающих участие в военной спецоперации на Украине, написал глава региона в своем Telegram-канале.

«Я от имени всех бойцов выражаю Владимиру Владимировичу искренние слова благодарности за столь высокую оценку. Мы счастливы служить народу и Отечеству», - чеченский лидер.

Ранее Кадыров сообщил, что вступление украинских граждан по призыву в ряды националистов не изменит исход специальной операции, которую проводит Россия.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военная ОперацияУкраинаВладимир ПутинРамзан Кадыров
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