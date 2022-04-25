Кадыров заявил о полном освобождении города Рубежное в ЛНР
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале поздравил жителей города Рубежное в Луганской народной республике (ЛНР) с освобождением от преступного режима.
По его словам, информацией о полном освобождении населённого пункта от украинских националистов с ним поделился его советник Апты Алаудинов, «ответственный за Луганское направление».
«Сейчас подразделения российской армии и ЛНР зачищают подвальные и жилые помещения зданий города Рубежное, добивая остатки бандеровцев», - подчеркнул Кадыров.
Ранее глава Чечни заявил, что многие уроженцы ЛНР желают получить в подарок чеченский флаг, сообщает RT.
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