Премьер Польши: Русофобия в Европе стала мейнстримом

Русофобия в Европе стала доминирующим течением. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По его словам, это течение уже принято в качестве реальности, в которой живет регион.

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Моравецкий отметил, что в контексте происходящего на Украине «Польша устанавливает в этой области определенные стандарты».

До этого экс-президент Чехии Вацлав Клаус осудил проявления русофобии на фоне российской спецоперации на Украине.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что травля россиян, проживающих на Западе, напоминает еврейские погромы.

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ФОТО: flickr.com
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