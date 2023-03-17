Кабмин Словакии одобрил передачу МиГ-29 Украине
Правительство Словакии одобрило передачу Киеву истребителей МиГ-29. Об этом сообщил исполняющий обязанности премьер-министра республики Эдуард Хегер, пишет газета Pravda.
«Правительство ... единодушно одобрило международное соглашение о дарении МиГ-29», — указал Хегер.
По данным СМИ, Братислава располагает 11 самолетами. Позже Хегер уточнил, что Словакия предоставит Киеву 13 истребителей.
Кроме того, Словакия передаст Украине системы противовоздушной обороны Kup.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что в ближайшие дни Варшава передаст Украине первые четыре МиГ-29.
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