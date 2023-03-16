Польша в ближайшие дни передаст Украине четыре МиГ-29

После встречи с президентом Чехии Петром Павелом он отметил, что у Польши в запасе более десяти самолётов.

«В первую очередь, дословно в ближайшие дни мы передаем, насколько я помню, четыре истребителя», - уточнил польский лидер.

Ранее премьер Финляндии Санна Марин не исключила, что Хельсинки могут начать обсуждение передачи Украине истребителей McDonnell Douglas F/A-18 Hornet, сообщает RT.