Польша в ближайшие дни передаст Украине четыре МиГ-29

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в ближайшие дни Варшава передаст Киеву первые истребители МиГ-29, сообщает РИА Новости.

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После встречи с президентом Чехии Петром Павелом он отметил, что у Польши в запасе более десяти самолётов.

«В первую очередь, дословно в ближайшие дни мы передаем, насколько я помню, четыре истребителя», - уточнил польский лидер.

Ранее премьер Финляндии Санна Марин не исключила, что Хельсинки могут начать обсуждение передачи Украине истребителей McDonnell Douglas F/A-18 Hornet, сообщает RT.

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Фото: Ministry of Defense of Ukraine
ТЕГИ:СпецоперацияМиг-29ВСУУкраинаПольша

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