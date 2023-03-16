Польша в ближайшие дни передаст Украине четыре МиГ-29
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в ближайшие дни Варшава передаст Киеву первые истребители МиГ-29, сообщает РИА Новости.
После встречи с президентом Чехии Петром Павелом он отметил, что у Польши в запасе более десяти самолётов.
«В первую очередь, дословно в ближайшие дни мы передаем, насколько я помню, четыре истребителя», - уточнил польский лидер.
Ранее премьер Финляндии Санна Марин не исключила, что Хельсинки могут начать обсуждение передачи Украине истребителей McDonnell Douglas F/A-18 Hornet, сообщает RT.
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