JBS возобновила работу после кибератаки

Речь идет о JBS USA и его подразделении. В настоящее время все фабрики по всему миру полностью работают после разрешения ситуации с кибератакой.

Атака на крупнейшего в США производителя мяса произошла в воскресенье 30 мая. Администрация Белого дома утверждает, что контактирует с властями РФ по поводу атаки. Предварительное расследование установило, что киберпреступники, совершившие атаку, базируются на территории России.

Федеральное бюро расследований (ФБР) США приписывает кибератаку на компанию JBS группировкам REvil и Sodinokibi.

