JBS возобновила работу после кибератаки

Крупнейший производитель мяса JBS полностью восстановил работу всех своих фабрик после атаки хакеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

Из-за атаки хакеров закрылись заводы JBS в США

Речь идет о JBS USA и его подразделении. В настоящее время все фабрики по всему миру полностью работают после разрешения ситуации с кибератакой.

Атака на крупнейшего в США производителя мяса произошла в воскресенье 30 мая. Администрация Белого дома утверждает, что контактирует с властями РФ по поводу атаки. Предварительное расследование установило, что киберпреступники, совершившие атаку, базируются на территории России.

Федеральное бюро расследований (ФБР) США приписывает кибератаку на компанию JBS группировкам REvil и Sodinokibi.

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