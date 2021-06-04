JBS возобновила работу после кибератаки
Крупнейший производитель мяса JBS полностью восстановил работу всех своих фабрик после атаки хакеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.
Речь идет о JBS USA и его подразделении. В настоящее время все фабрики по всему миру полностью работают после разрешения ситуации с кибератакой.
Атака на крупнейшего в США производителя мяса произошла в воскресенье 30 мая. Администрация Белого дома утверждает, что контактирует с властями РФ по поводу атаки. Предварительное расследование установило, что киберпреступники, совершившие атаку, базируются на территории России.
Федеральное бюро расследований (ФБР) США приписывает кибератаку на компанию JBS группировкам REvil и Sodinokibi.
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