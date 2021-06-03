ФБР заявило, что атака на JBS совершена хакерскими группировками REvil и Sodinokibi

Федеральное бюро расследований (ФБР) США приписывает кибератаку на компанию JBS группировкам REvil и Sodinokibi. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу американского ведомства.

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В бюро заявили, что "усердно работают над привлечением злоумышленников к правосудию", и отметили, что возлагают ответственность за атаки на хакерские группировки REvil и Sodinokibi. ФБР отметило, что продолжает расследовать данное дело.

Атака на крупнейшего в США производителя мяса произошла в воскресенье 30 мая. Администрация Белого дома утверждает, что контактирует с властями РФ по поводу атаки. Предварительное расследование установило, что киберпреступники, совершившие атаку, базируются на территории России.

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ФОТО: flickr.com // Алексей М
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