ФБР заявило, что атака на JBS совершена хакерскими группировками REvil и Sodinokibi

В бюро заявили, что "усердно работают над привлечением злоумышленников к правосудию", и отметили, что возлагают ответственность за атаки на хакерские группировки REvil и Sodinokibi. ФБР отметило, что продолжает расследовать данное дело.

Атака на крупнейшего в США производителя мяса произошла в воскресенье 30 мая. Администрация Белого дома утверждает, что контактирует с властями РФ по поводу атаки. Предварительное расследование установило, что киберпреступники, совершившие атаку, базируются на территории России.

