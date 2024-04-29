Изъятые у олигархов 90 миллионов долларов вернули в доход Казахстана
29 апреля 202413:23
Комитет по возврату активов генеральной прокуратуры вернул в государственный бюджет Казахстана 40 миллиардов тенге (более 90 миллионов долларов), сообщает пресс-служба правительства республики.
Значительная часть возвращенных средств – 38 миллиардов тенге – представляют собой денежные активы, ранее незаконно присвоенные отдельными представителями казахстанской элиты. Помимо этого, государству удалось вернуть контроль над одним из бизнес-центров в Астане. Чиновники заявляют, что изъятые деньги будут направлены на социальные нужды, в частности, на ликвидацию последствий стихийных бедствий.
Кроме того, спецкомиссия одобрила подписание инвестиционных соглашений на сумму 7 миллиардов тенге. В рамках этих контрактов лица, ранее уличенные в незаконном обогащении, профинансируют строительство двух инфраструктурных объектов в Астане и Шымкенте.
«Работа по возврату активов – это прямая реализация политики главы государства по восстановлению социальной справедливости. Все возвращенные средства используются во благо народа Казахстана», – прокомментировал ситуацию премьер-министр республики Олжас Бектенов.
Ранее издание «Vласть» и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал материал, в котором сообщается, что семья президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева с 1998 года имела скрытые активы в Европе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru