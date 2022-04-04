В Казахстане выдвинули новые обвинения племяннику Назарбаева с подельниками
Подконтрольные племяннику бывшего президента Казахстана Кайрату Сатыбалдыулы компании заподозрены в масштабных хищениях путём неоправданного завышения тарифов на услуги подъездных железнодорожных путей к градообразующим предприятиям. Такую информацию распространило Агентство по противодействию коррупции республики.
Руководители двух таких компаний арестованы по решению суда. Согласно материалам дела, они осуществляли хищения, заручившись поддержкой и при содействии государственных чиновников. Незаконно извлечённая прибыль оценивается в много миллиардов тенге. Подробная информация не разглашается в интересах следствия.
Сам Кайрат Сатыбалдыулы в середине марта был арестован на два месяца по делу о злоупотреблении должностными полномочиями и хищений средств акционерного общества «Казахтелеком» в особо крупном размере. Крое того, объявлено о расследовании дела о рейдерском захвате бизнеса, в котором подозреваются Сатыбалдыулы и его бывшая жена, которая также отправлена под арест.
Кайрат Сатыбалдыулы - родной племянник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В разные годы он занимал руководящие должности в Комитете национальной безопасности, был вице-мэром столицы республики, заместителем президента национальной нефтегазовой компании Kazakh Oil, первым вице-президентом железнодорожной компании «Казахстан темир жолы».
Племянник Назарбаева также выполнял обязанности секретаря партии власти «Нур Отан» (ныне «Аманат»), в последние годы занимался предпринимательством, входил в состав акционеров одного из крупнейших банков Казахстана - Kaspi.
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