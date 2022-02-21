СМИ нашли имущество в Женеве и офшоры у семьи президента Казахстана Токаева
Семья президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева с 1998 года имела скрытые активы в Европе. Об этом сообщается в совместном материале издания «Vласть» и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Отмечается, что к таким выводам эксперты пришли, основываясь на сведениях, полученных газетой Süddeutsche Zeitung. Анонимный источник передал изданию данные о связанных с Токаевым счетах в швейцарском банке Credit Suisse.
В материале указано, в 1998 году в зарубежной кредитной организации открыли счет на тогдашнюю жену казахстанского президента Надежду и их 14-летнего сына Тимура; в 2005 году сумма на счету составляла около $1 млн. В 2012-м этот счет был закрыт, и Токаевы открыли офшорные компании на Британских Виргинских островах с собственными счетами в Швейцарии. Фирмы контролировали британскую компанию, активы которой на 2014 год достигли $5 млн.
Кроме того, сообщается, что семья президента Казахстана также приобретала в Москве и Женеве имущество стоимостью не менее $7,7 млн. В то время Токаев занимал высшие государственные посты, данных о наличии бизнеса у него или его супруги не было.
По данным «Vласти», в 2014 году занимавшийся делами компаний Токаевых кипрский регистрационный агент распорядился убрать упоминание о семье чиновника и назначить владельцами номинальных акционеров или посредников. Позже компании Токаевых были закрыты.
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