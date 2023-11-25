Израильские военные сбили выпущенную с территории Ливана ракету

Военные уточнили, что был сбит снаряд класса «земля-воздух». Беспилотник не получил повреждений и продолжил выполнение миссии.

В ответ на пуск ракеты истребители Израиля ударили по инфраструктуре вооруженного крыла шиитской организации «Хезболлах».

Ранее ЦАХАЛ заявила о выводе из строя почти всех батальонов палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

